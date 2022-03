Projection – débat C’est quoi ce travail ? Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le mardi 31 mai 2022

de 18h30 à 21h00

gratuit

Projection du film “C’est quoi ce travail ?”, de Luc Joulé et Sébastien Jousse, avec le compositeur Nicolas Frize (2015) , en partenariat avec l’association Travail et Politique. C’est quoi ce travail ? de Luc Joulé et Sébastien Jousse, avec le compositeur Nicolas Frize Le film, entièrement tourné dans une usine automobile, nous montre simultanément le travail des ouvriers qui font face à d’énormes machines « robots » et celui de Nicolas Frize, compositeur en immersion pour élaborer un concert sur lequel se termine le film. Ce « documentaire de création » nous dit ce qui les différencie et aussi ce qui les rapproche : la question du rythme, la recherche du bon tempo. Les ouvriers comme l’artiste savent qu’il ne peut pas y avoir d’engagement sans relâchement, pas de respect des règles sans temps de réflexion sur leur bien-fondé. Shellac – 2015 – 100 mn Débat animé par Jean-Marie Bergère de l’Association Travail et Politique. Mardi 12 avril – 18h30

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib Date complète :

