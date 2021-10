Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // Cancer : ma vie avec mon meilleur ennemi Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Cancer : ma vie avec mon meilleur ennemi Institut de physique du globe de paris, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 10h30 à 12h15

gratuit

Le festival Pariscience vous propose de découvrir à travers des témoignages émouvants et pleins d’humour, comment se réinventer dans la lutte contre la maladie. Comment vivre avec un cancer ? Devenu aujourd’hui un sujet de société, des blogs, des associations ou des magazines permettent d’informer, d’échanger et de rompre la solitude. À travers des témoignages émouvants et pleins d’humour, ce documentaire optimiste invite à se réinventer dans la lutte contre la maladie. Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

7, 10 : Jussieu (181m) 7 : Place Monge (382m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma

Date complète :

2021-10-30T10:30:00+02:00_2021-10-30T12:15:00+02:00

© France Télévisions – Les Films de la découverte

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut de physique du globe de paris Adresse 1, rue Jussieu Ville Paris lieuville Institut de physique du globe de paris Paris