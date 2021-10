Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Boules de feu : Depuis la nuit des temps Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Boules de feu : Depuis la nuit des temps Museum national d’Histoire Naturelle, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 20h à 22h30

gratuit

Pariscience présentera le dernier film réalisé par Werner Herzog, en compétition Grand Écran : Boules de feu : Depuis la nuit des temps Entre philosophie et sciences physiques, le nouveau documentaire de Werner Herzog emmène le spectateur dans un voyage extraordinaire pour découvrir comment les étoiles filantes, les météorites et les comètes ont façonné les religions anciennes et l’imagination humaine. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m) C : Paris Austerlitz

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Geek;Cinéma

Date complète :

2021-10-30T20:00:00+02:00_2021-10-30T22:30:00+02:00

© Sandbox Films – Apple Original Films – Spring Films – Werner Herzog Filmproduktion – Dogwoof

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Museum national d'Histoire Naturelle Adresse 57 rue Cuvier Ville Paris lieuville Museum national d'Histoire Naturelle Paris