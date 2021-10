Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // Baies de Naples, la colère des volcans Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Baies de Naples, la colère des volcans Institut de physique du globe de paris, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 10h30 à 12h45

gratuit

Pariscience présentera le film réalisé par Laurence Thiriat, “Baies de Naples, la colère des volcans”, en compétition Science Télévision ! Du célèbre Vésuve au Stromboli, la baie de Naples est cernée par des volcans aussi fascinants que menaçants. En mêlant science, archéologie et architecture, ce documentaire perce les énigmes de l’un des sites culturels et naturels les plus étonnants d’Europe, et enquête sur l’activité volcanique de cette zone sous haute surveillance. Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

7, 10 : Jussieu (181m) 7 : Place Monge (382m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma

Date complète :

2021-10-31T10:30:00+01:00_2021-10-31T12:45:00+01:00

© Artline Films – Mymax – RAI Documentari

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut de physique du globe de paris Adresse 1, rue Jussieu Ville Paris lieuville Institut de physique du globe de paris Paris