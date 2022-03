Projection débat autour du pilote de la série “Bossa Nova” dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme Maison des Fougères Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection débat autour du pilote de la série “Bossa Nova” dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme Maison des Fougères, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 15h00 à 17h30

Projection débat autour du pilote de la série “Bossa Nova” et des thématiques de la diversité dans la culture : l’association Zarts Prod a réalisé le pilote d’une série avec des jeunes du 20ème sur des thématiques actuelles. L’association propose une projection-débat à la Maison des Fougères en présence des jeunes acteurs et des acteurs professionnels qui les accompagnent. Maison des Fougères 10 rue des Fougères Paris 75020 Contact : Conférence

2022-03-26T15:00:00+01:00_2022-03-26T17:30:00+01:00

