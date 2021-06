Projection / Débat autour du film « Un pays qui se tient sage » Yvetot, 14 juin 2021-14 juin 2021, Yvetot.

Projection / Débat autour du film « Un pays qui se tient sage » 2021-06-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-14 22:30:00 22:30:00

Yvetot 76190 Yvetot

Projection du film-documentaire de David Dufresne « Un pays qui se tient sage » (1h26) : alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

Projection suivie d’un débat avec François Vaillant, membre du mouvement pour une alternative non-violente.

Projection du film-documentaire de David Dufresne « Un pays qui se tient sage » (1h26) : alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de…

lettre.citoyenne@wanadoo.fr http://www.actioncitoyenne-yvetot.org/

Projection du film-documentaire de David Dufresne « Un pays qui se tient sage » (1h26) : alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de…

Projection du film-documentaire de David Dufresne « Un pays qui se tient sage » (1h26) : alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

Projection suivie d’un débat avec François Vaillant, membre du mouvement pour une alternative non-violente.