Projection débat autour du film « sur le Champ »
Lons-le-Saunier, 25 novembre 2021
Rue de Pavigny Centre social

Ce film met en lumière une nouvelle génération de paysans qui ont opté pour des solutions leur permettant de s'extraire du modèle agro-industriel (témoignages de paysans de Belgique, du Burkina Faso, du Pérou). Il aborde les enjeux de notre consommation alimentaire et offre une perspective optimiste. Cette soirée sera marquée par la présence de Ruben Tufino, représentant de la coopérative COPROPAP, en Equateur (production de sucre de canne bio et équitable, commercialisé dans nos boutiques Artisans du Monde).

