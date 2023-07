Projection débat autour du film KING MAX Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 11 juillet 2023

de 19h30 à 21h00

Public adolescents adultes. gratuit

Autour de la journée internationale des personnes non binaires.

Projection débat : « King Max » Court-métrage de Adèle Vincenti-Crasson. Maximilienne, jeune étudiante, se questionne en jouant avec son apparence à l’abri des regards. Un soir, après une prise de conscience, elle s’enfuit et se retrouve devant un club où un show de drag kings est programmé. Un nouveau monde s’ouvre devant elle… Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

