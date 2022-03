Projection-Débat autour du Film Coexist, une pédagogie de lutte contre le racisme et l’antisémitisme Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), 21 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 21 mars 2022

de 16h30 à 18h30

gratuit

Créé en 2004, CoExist est un programme d’intervention essentiellement en milieu scolaire, dont l’objectif est de lutter contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et le sexisme à travers un module de déconstruction des stéréotypes et des préjugés.

CoExist est né de la volonté de l’UEJF (Union des Étudiants Juifs de France) et des Clubs Convergences de s’associer pour œuvrer ensemble contre la banalisation du racisme et de l’antisémitisme auprès des plus jeunes. Aujourd’hui, le programme est mis en œuvre par l’UEJF, SOS Racisme et la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes). L’approche retenue pour ce module est celle d’un travail de déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes, antisémites et sexistes par l’intermédiaire d’interventions en milieu scolaire. Le projet cible les classes de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère.

Pendant 38 minutes, le film revient sur 3 différentes interventions dans 3 établissements différents afin de retracer le dérouler d’une intervention et observer les préjugés positifs ou négatifs existant chez les élèves.

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau Paris 75004

1 : Hôtel de Ville (Paris) (140m) 96 : Hôtel de Ville (Paris) (140m)



Contact : sarah.ouakil@uejf.org https://forms.gle/dMZ6yEkXucqbjJEw5 https://www.facebook.com/collectifcoexist

Date complète :

2022-03-21T16:30:00+01:00_2022-03-21T18:30:00+01:00

CoExist