.Tout public. gratuit Inscription obligatoire au 01 40 26 29 33 ou à bibliotheque.cinema@paris.fr Dans le cadre de l’Automne de la science, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous invite à une projection-débat autour des méga-bassines, à travers le film « De l’eau jaillit le feu » de Fabien Mazzocco. Dans le cadre de l’édition 2023 de l’Automne de la science, consacrée à l’eau, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose de découvrir le film documentaire De l’eau jaillit le feu (2023) réalisé par Fabien Mazzocco. Le film nous plonge dans le combat mené par les citoyens dans le marais poitevin contre la construction de méga-bassines, ces réservoirs géants captant l’eau des nappes phréatiques ou des cours d’eau en hiver. L’eau ainsi stockée servira à irriguer les cultures en été, en particulier pendant les périodes de sécheresse. De l’eau jaillit le feu met en lumière l’incidence des méga-bassines sur l’écosystème fragile du marais, tout en nourrissant des réflexions autour du partage de l’eau, du modèle agricole français et de l’impact des mobilisations citoyennes. La projection sera suivie d’un débat avec un spécialiste. Mardi 17 octobre 2023 – 19h – Inscription obligatoire au 01 40 26 29 33 ou à bibliotheque.cinema@paris.fr De l’eau jaillit le feu Documentaire, 76′, 2023, France

Auteur-réalisateur : Fabien Mazzocco

Production: Mauvaises Graines, Mona Lisa Production

Distribution : VraiVrai Films Dans le marais poitevin, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. Comment ce territoire à l’image si paisible est-il devenu l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ? Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

