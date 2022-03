Projection-débat autour de la mini-série du projet #REACTAsie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme. Le projet REACTAsie (“L’expérience des discriminations et du racisme des personnes d’origine asiatique – de l’Asie de l’Est et du Sud-est – en France”) est financé par le Défenseur des droits pour une durée de 24 mois (octobre 2020 – septembre 2022). Cette recherche-action porte sur l’expérience des discriminations et du racisme des personnes d’origine asiatique (de l’Asie de l’Est et du Sud-est) en France, en se focalisant sur celles des jeunes diplômés ou qualifiés (20-35 ans). Ce projet s’appuie sur un partenariat déjà établi entre le réseau de recherche MAF (Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France) et l’Association des Jeunes Chinois de France (AJCF). Les deux organisations souhaitent coopérer afin de mieux comprendre le racisme et le phénomène discriminatoire contemporain qui touchent les personnes d’origine asiatique, ainsi que de mieux les combattre. Nous nous efforçons d’étudier à la fois la variation des expériences des discriminations selon les trajectoires sociales, la génération migratoire (descendants et primo-arrivants), le sexe, la position sociale etc., mais aussi les situations d’interaction typiques qui permettent de caractériser l’expérience des discriminations des personnes d’origine asiatique. L’objectif est aussi de sensibiliser la population française en générale, afin de renforcer la réflexivité, la résilience et la capacité d’action des personnes qualifiées d’origine asiatique dans la société française ; tout ceci à travers la création d’un espace de parole et d’échange entre les chercheurs et les personnes d’origine asiatique impliquées dans le projet. Cet évènement grand public sous forme de projection-débat, dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et L’Antisémitisme, sera l’occasion d’échanger ensemble autour de ces thématiques qui nous intéressent, à partir du visionnage de quelques épisodes de la mini-série vidéo du projet en cours de production. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux Paris 75013 Contact : contact@lajcf.fr https://www.facebook.com/lajcf https://twitter.com/ajcf_fr Atelier;Conférence;Histoire;Solidarité

