Le samedi 30 octobre 2021

Pariscience présentera en première française le documentaire réalisé par Ann Shin, "A.rtificial I.mmortality", en compétition Grand Écran ! Peut-on reproduire l'esprit humain de manière artificielle et ainsi devenir immortel ? La réalisatrice Ann Shin entreprend un voyage explorant les dernières avancées en matière d'IA et de biotechnologie, avec des scientifiques qui entrevoient un monde « post-biologique ». Les recherches actuelles peuvent-elles dépasser la science-fiction ? La projection sera suivie d'une discussion avec Ann Shin, autrice et réalisatrice du film.

