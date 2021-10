Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // À la recherche de la musique… Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat // À la recherche de la musique… Museum national d’Histoire Naturelle, 1 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 1 novembre 2021

de 11h à 12h45

gratuit

Pariscience présentera le documentaire de Bernard George, “À la recherche de la musique de l’Antiquité”, en compétition Science Télévision ! Depuis trente ans, grâce aux technologies numériques, une discipline en plein essor s’intéresse aux sonorités oubliées : l’archéologie musicale. Des cités grecques d’Anatolie à Pompéi, les scientifiques dévoilent les secrets de vestiges retrouvés et ressuscitent les mélodies des civilisations antiques. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

© ARTE France – O2B – Cosmote TV – Minimal Films – CNRS Images

