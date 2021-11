Projection débat #8 : « Douce France » Espace Jean Vilar, 10 décembre 2021, Arcueil.

Projection débat #8 : « Douce France »

Espace Jean Vilar, le vendredi 10 décembre à 20:00

**Projection Débat #8 autour du film « Douce France » de Geoffroy Couanon** ————————————————————————– ### **Le vendredi 10 décembre 2021 à 20h00 à l’Espace Municipal Jean Vilar** **Proposé par Regards en Transition** Projection Débat le vendredi 10 décembre 2021 autour du Film « Douce France » de Geoffroy Couanon Ce film suit l’enquete menée par des lycéens du territoire du triangle de Gonesse, où tente de s’imposer le projet Europacity : l’idée de l’implantation d’un grand centre commercial et de loisirs pose la question de la préservation des terres agricoles, parmi les plus fertiles d’ile de France, et de leur réappropriation pour un avenir soutenable. C’est aussi la question de l’avenir de ces jeunes, de leur questionnement sur ce qu’apporte un métier, leur rapport à l’emploi et à la dimension collective du territoire qui les amène à questionner leur propre avenir et nos modèles de société. Accueil à partir de 19h30 – projection du film à 20h. Le film sera suivi d’un débat, l’occasion de nous interroger ensemble sur la place de l’agriculture dans nos territoires d’Ile de France, avec Robert Spizzichino, de l’association CARMA (Coopération pour une Ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir). Cette soirée est soutenue par l’Espace Municipal Jean Vilar, la Revue S!LENCE (partenaires du groupe Regards en Transition) et l’Agenda Collaboratif de la Vallée de la Bièvre. ### **Le Film : « Douce France » de Geoffroy Couanon** 2020 – Durée : 1h35 **Synopsis** : Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! A l’âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l’orientation de leurs futures études, Amina, Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans nos métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur nos vies ? Des questions qui résonnent particulièrement en cette période de réflexion sur un changement de paradigme. [[https://vimeo.com/413286646](https://vimeo.com/413286646)](https://vimeo.com/413286646) [[https://doucefrance-lefilm.fr/](https://doucefrance-lefilm.fr/)](https://doucefrance-lefilm.fr/) ### **Regards en Transition** Regards en transition est un groupe de citoyens né au printemps 2018 qui a pour objectif la promotion de « la transition » pour un avenir collectif, solidaire et résilient. En s’appuyant sur la mise en place d’une programmation régulière de projections suivies de débats au cinéma Jean Vilar d’Arcueil, ce groupe cherche à informer, sensibiliser et inciter à l’action. Il propose des exemples de démarches de transformation locales permettant de mieux se préparer aux grands défis environnementaux, économiques et humains auxquels doit faire face nos sociétés. Par le choix d’une vision écologique, sociale et solidaire, le groupe cherchera à valoriser les alternatives locales du territoire et à aider à leur développement. [Regards en Transition](https://agendavalleedelabievre.jimdofree.com/les-alternatives-locales/regards-en-transition/) ### **Association CARMA** A 10 kilomètres de la porte de la Villette, 300 hectares d’excellentes terres agricoles, les plus proches de Paris, risquent d’être urbanisées. Pour des raisons essentielles – climatiques, alimentaires, d’emploi et de qualité de vie – CARMA veut maintenir l’agriculture sur ces terres et progressivement recréer une ceinture alimentaire et horticole autour de Paris. [[https://carmapaysdefrance.com/](https://carmapaysdefrance.com/)](https://carmapaysdefrance.com/) ### **Espace municipal Jean Vilar** L’Espace municipal Jean Vilar est un lieu pluridisciplinaire équipé de deux salles pour vous accueillir. La programmation riche et variée vous accueille lors de séances de cinéma, de concerts, de spectacles de théâtre, de danse, de conte, de marionnettes, de conférences-projections, de cinés-goûters , de festivals,… Plus d’info : [[https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/](https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/)](https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/) ### **Revue S!LENCE** explorateur d’Alternatives, S!lence est une revue mensuelle écologiste, gérée par une association indépendante de tout mouvement ou parti, publiée depuis 1982. Elle traite de thèmes liés à l’environnement (énergies, agriculture, pollutions, santé…) et à la société (féminisme, non-violence, relations nord-sud, décroissance…), en privilégiant une approche transversale. Ces thèmes sont abordés chaque mois de manière accessible, en présentant des alternatives. Plus d’infos : [[http://www.revuesilence.net/](http://www.revuesilence.net/)](http://www.revuesilence.net/) ### **Agenda Collaboratif de la Vallée de la Bièvre** La plateforme commune des alternatives de la vallée de la Bièvre vise à mettre en lien et en visibilité les alternatives qui se développent sur le territoire de la Vallée de la Bièvre (Arcueil, Bagneux, Cachan, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Igny, etc…) pour accompagner la mise en place d’un territoire en transition. L’outil « Agenda Collaboratif » permet de valoriser les évènements portés par les alternatives qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche et leur donne une plus grande visibilité auprès du public. [[https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/](https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/)](https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/)

Entrée au tarif du cinéma, soumis au pass sanitaire

Proposée par Regards en Transition

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T23:00:00