**Projection Débat #7 autour du film “Qu’est-ce qu’on attend ? ” de Marie-Monique Robin** —————————————————————————————– ### **Le vendredi 3 septembre 2021 à 20h00 à l’Espace Municipal Jean Vilar** Soirée initialement programmée en mars 2020 puis en decembre 2020 ( La crise sanitaire est passée par là !) – soumis au pass sanitaire !!! **Proposé par Regards en Transition** Cette soirée a pour premier objectif de rappeler l’initiative exemplaire de transition portée par le village d’Ungersheim magnifiquement mis en images par Marie-Monique Robin. De plus, cette soirée vise également à mettre en visibilité la démarche du pacte pour la transition, démarche initiée au niveau national pour que les candidats aux municipales de 2020 prennent en compte les mesures permettant d’engager leur territoire dans cette démarche fondamentale. A cette occasion nous accueillerons Jean-Baptiste Jobard membre du collectif arcueillais du pacte pour la transition. Les majorités élus depuis juin 2020 dans les communes de la vallée de la Bièvre sont les bienvenus pour découvrir ou redécouvrir ce film et s’imprégner des mesures du pacte pour la transition. Cette soirée est soutenue par l’Espace Municipal Jean Vilar, la Revue S!LENCE et l’Agenda Collaboratif de la Vallée de la Bièvre (partenaires du groupe Regards en Transition) ### **Le Film : Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin** 2016 – 1h59 **Synopsis** : Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. [[https://vimeo.com/183460957](https://vimeo.com/183460957)](https://vimeo.com/183460957) ### **Regards en Transition** Regards en transition est un groupe de citoyens né au printemps 2018 qui a pour objectif la promotion de « la transition » pour un avenir collectif, solidaire et résilient. En s’appuyant sur la mise en place d’une programmation régulière de projections suivies de débats au cinéma Jean Vilar d’Arcueil, ce groupe cherche à informer, sensibiliser et inciter à l’action. Il propose des exemples de démarches de transformation locales permettant de mieux se préparer aux grands défis environnementaux, économiques et humains auxquels doit faire face nos sociétés. Par le choix d’une vision écologique, sociale et solidaire, le groupe cherchera à valoriser les alternatives locales du territoire et à aider à leur développement. [Regards en Transition](https://agendavalleedelabievre.jimdofree.com/les-alternatives-locales/regards-en-transition/) ### **Pacte pour la transition** L’échelle locale est primordiale pour la transition écologique, sociale et démocratique, et les élections municipales de mars 2020 seront un moment clé pour encourager cette transition partout en France. Nous avons donc conçu le Pacte pour la Transition, 32 mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques et plus justes. Notre objectif est d’inspirer et d’accompagner les habitant·es et les candidat·es locaux qui souhaitent œuvrer à transformer nos communes. Les 32 mesures du Pacte ont été rédigées par 60 organisations, une large consultation citoyenne et un comité d’expert·es. Elles s’accompagnent notamment de fiches techniques comprenant des retours d’expérience de communes qui ont déjà mis en œuvre les mesures. Ensuite, dans chaque commune, les habitant·es définissent leurs priorités et sensibilisent leurs candidat·es. Les candidat·es qui le souhaitent peuvent rejoindre la dynamique en signant un Pacte pour la Transition. Les habitant·es engagé·es pourront ensuite suivre et accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des engagements pris, tout au long des mandats. [[https://www.pacte-transition.org](https://www.pacte-transition.org)](https://www.pacte-transition.org) [[https://www.pacte-transition.org/#@pacteLocalDeLaTransitionArcueil94](https://www.pacte-transition.org/#@pacteLocalDeLaTransitionArcueil94)](https://www.pacte-transition.org/#@pacteLocalDeLaTransitionArcueil94) ### **Espace municipal Jean Vilar** L’Espace municipal Jean Vilar est un lieu pluridisciplinaire équipée de deux salles pour vous accueillir. La programmation riche et variée vous accueille lors de séances de cinéma, de concerts, de spectacles de théâtre, de danse, de conte, de marionnettes, de conférences-projection, de cinés-goûter, de festivals,… Plus d’info : [[https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/](https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/)](https://www.arcueil.fr/espace-jean-vilar/) ### **Revue S!LENCE** explorateur d’Alternatives S!lence est une revue mensuelle écologiste, gérée par une association indépendante de tout mouvement ou parti, publiée depuis 1982. Elle traite de thèmes liés à l’environnement (énergies, agriculture, pollutions, santé…) et à la société (féminisme, non-violence, relations nord-sud, décroissance…), en privilégiant une approche transversale. Ces thèmes sont abordés chaque mois de manière accessible, en présentant des alternatives. Plus d’infos : [[http://www.revuesilence.net/](http://www.revuesilence.net/)](http://www.revuesilence.net/) ### **Agenda Collaboratif de la Vallée de la Bièvre** La plateforme commune des alternatives de la vallée de la Bièvre vise à mettre en lien et en visibilité les alternatives qui se développent sur le territoire de la Vallée de la Bièvre (Arcueil, Bagneux, Cachan, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Igny, etc…) pour accompagner la mise en place d’un territoire en transition. L’outil “Agenda Collaboratif” permet de valoriser les évènements portés par les alternatives qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche et leur donne une plus grande visibilité auprès du public. [[https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/](https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/)](https://agendavalleedelabievre.jimdo.com/)

