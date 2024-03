Projection-débat : 36 vues du pic Saint-Loup Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, jeudi 4 avril 2024.

Projection-débat : 36 vues du pic Saint-Loup Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, jeudi 4 avril 2024.

Projection-débat de « 36 vues du pic Saint-Loup » en présence de Véronique Manniez- Rivette. Le jeudi 4 avril 2024 à 18h30 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation.

Véronique Manniez- Rivette qui viendra nous parler de son époux, disparu en 2016, et de la place centrale qu’occupe le spectacle vivant dans l’ensemble de son œuvre.

Animée par Pierre Jendrysiak, enseignant en études cinématographiques – Université de Lille, critique à la revue Débordements et AOC (Analyse, opinion, critique).

Une femme accepte de s’occuper du cirque familial après la mort de son père, qu’elle n’avait pas vu depuis quinze ans.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-36-vues-du-pic-saint-loup-856071772717

