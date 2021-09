Paris Lafayette Anticipations île de France, Paris Projection “deader than dead” de Ligia Lewis Lafayette Anticipations Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection “deader than dead” de Ligia Lewis Lafayette Anticipations, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 26 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Conçu, chorégraphié et dirigé par Ligia Lewis pour Made in L.A. 2020, le film “deader than dead” était initialement une performance prévue pour les galeries du Hammer Museum qui a dû être reportée en raison de la pandémie. La pièce est donc devenue finalement un film, présenté depuis dans divers musées et galeries. La création de la performance a débuté par une enquête sur l’ironie et la distance émotionnelle induite par le deadpan, une attitude impassible déployée de façon comique. A partir de cette forme d’immobilité, Lewis a d’abord développé une chorégraphie pour 10 danseur.euse.s qui sont resté.e.s expressivement plat.e.s ou mort.e.s, résistant à toute emprise narrative ou figurative. Suite à la pandémie, la distribution a été réduite à 4 interprètes et la performance s’est orientée vers une présentation plus traditionnellement théâtrale. Pour cette version filmée, les danseur.euse.s s’inspirent du monologue final de Macbeth et déploient une forme modulaire dont chaque chapitre illustre la mort, la stase ou le vide. La performance est également une réflexion sur le jeu, sur la familiarité avec la tragédie dans les communautés noires, sur le temps et ses boucles, sur le toucher, comme acte à la fois de soin et de violence. Néanmoins Ligia Lewis insuffle dans sa proposition une bonne dose d’humour et de ressorts comiques, reprenant le concept de corpsing – un terme théâtral pour désigner le rire involontaire à un moment non comique. Le film ne documente pas tant l’interprétation d’une pièce que le potentiel d’une performance en devenir. Événements -> Festival / Cycle Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre Paris 75004

11 : Rambuteau (263m) 1, 11 : Hôtel de Ville (364m)

Contact :Lafayette Anticipations https://www.lafayetteanticipations.com/fr https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://twitter.com/lafanticipation?lang=fr0157406417 contact@lafayetteanticipations.com Événements -> Festival / Cycle

Date complète :

2021-09-25T14:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00;2021-09-26T14:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00

Ligia Lewis

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lafayette Anticipations Adresse 9 rue du Plâtre Ville Paris lieuville Lafayette Anticipations Paris