Projection de « Zmiena » par Pierre Renverseau Niort, 16 décembre 2022, Niort OT Niort Niort.

Projection de « Zmiena » par Pierre Renverseau

9 Boulevard Main Le Moulin du Roc Niort Deux-Sèvres Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

2022-12-16 20:30:00 – 2022-12-16

Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

Niort

Deux-Sèvres

Niort

Zmiena, du réalisateur et comédien niortais Pierre Renverseau, sera projeté vendredi 16 décembre à 20h30 au Moulin du Roc. Cette projection sera suivie du making of du film.

« Automne, aube. La forêt bruisse de partout, on dirait qu’elle vit. En lisière, une vieille maison isolée. Et dans cette maison, une chambre, vétuste. Un homme, Greg, se réveille péniblement, comme s’il avait la gueule de bois… Si ce n’était que ça… ». Ce film fantastique, librement adapté de La Métamorphose de Franz Kafka, a pour interpète le comédien Rurik Sallé. Zmiena a reçu une cinquantaine de prix et plus de 70 sélections dans les festivals internationaux.

Durée : 14 min-

Le réalisateur avertit que « Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs ».

Source : Niortagglo.fr

Zmiena, du réalisateur et comédien niortais Pierre Renverseau, sera projeté vendredi 16 décembre à 20h30 au Moulin du Roc. Cette projection sera suivie du making of du film.

« Automne, aube. La forêt bruisse de partout, on dirait qu’elle vit. En lisière, une vieille maison isolée. Et dans cette maison, une chambre, vétuste. Un homme, Greg, se réveille péniblement, comme s’il avait la gueule de bois… Si ce n’était que ça… ». Ce film fantastique, librement adapté de La Métamorphose de Franz Kafka, a pour interpète le comédien Rurik Sallé. Zmiena a reçu une cinquantaine de prix et plus de 70 sélections dans les festivals internationaux.

Durée : 14 min-

Le réalisateur avertit que « Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs ».

Source : Niortagglo.fr

+33 5 49 77 32 32

PIXABAY

Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT Niort