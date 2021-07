Houilles La Graineterie Houilles, Yvelines Projection de vidéos d’artistes La Graineterie Houilles Catégories d’évènement: Houilles

Yvelines

Au programme : projection de plusieurs vidéos d’artistes plasticiens qui chacun à leur manière s’empare de la thématique du vivant, du végétal et de l’organique avec humour et légèreté. Un RDV animé par Leila Simon, commissaire d’exposition suivi d’un temps d’échange convivial dans le jardin de Cassin.

Tout public à partir de 6 ans.

À l’invitation du centre d’art La Graineterie, la commissaire d’exposition Leila Simon propose de découvrir une sélection d’artistes autour de la thématique du vivant. La Graineterie 27 rue Gabriel Péri 78800 Houilles Houilles Yvelines

