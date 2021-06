Projection de « Vape Music » d’Anne Imhof et Eliza Douglas Palais de tokyo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Palais de tokyo, le samedi 3 juillet à 18:00

Une projection inédite de _Vape Music_, performance musicale d’Eliza Douglas et Anne Imhof filmée au Planetarium de Berlin dans le cadre du Reference Festival 2021. Projetée sur l’écran géant du Yoyo, le club du Palais de Tokyo, _Vape Music_ nous entraîne dans une spirale musicale infinie où les voix sombres d’Anne Imhof et Eliza Douglas dirigent une chorégraphie envoûtante, entre fumée et envol. Eliza Douglas, Anne Imhof _Vape Music_, 2021 Vidéo / video, 30:04 Courtesy des artistes / of the artists & Air de Paris & Galerie Buchholz & Sprüth Magers Pan Records Presents: Anne Imhof & Eliza Douglas All Music Performed by Eliza Douglas and Anne Imhof Performers: Daniel Birkner, Kwaku Broni, June Won Choi, Jakob Eilinghoff, Bruno Krahl, Mickey Mahar, and Henning Sponholz Music Production: Tim Roth Artist Production: Joie Iacono Choreography Assistance: Mickey Mahar Recorded at Reference Festival by Mumi Haiati, Berlin January 21st to 23rd, 2021 **Exposition carte blanche à Anne Imhof, Natures Mortes** Après avoir assiégé le pavillon allemand avec son exposition et performance Faust, récompensée par le Lion d’or à la Biennale de Venise en 2017, Anne Imhof prend possession de l’ensemble du Palais de Tokyo pour composer une œuvre totale et polyphonique. Elle y fait fusionner l’espace et les corps, la musique et la peinture, ses œuvres et celles de ses complices dont l’artiste plasticienne et compositrice Eliza Douglas, et de la trentaine d’artistes invités. [**Découvrez Natures Mortes en ligne**](https://naturesmortes-palaisdetokyo.com/fr)

Entrée libre, dans le parcours de l’exposition.

Pour la Nuit des musées, le Palais de Tokyo propose, en parallèle de l’exposition Natures Mortes, la projection de « Vape Music », performance musicale d’Eliza Douglas et Anne Imhof.

