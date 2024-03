Projection de « Upgrade ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise American Cosmograph Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Projection de « Upgrade ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise Du 26 mars au 28 juin retrouvez le cycle IA au cinéma dans le cadre du festival Grindhouse Paradise à l’American Cosmograph. Mardi 26 mars, 20h30 American Cosmograph Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:30:00+01:00

Le Grindhouse Paradise participe au cycle de projection l’IA fait son cinéma du Quai des Savoirs.

L’occasion de vous balancer de mars à juin des films qui déboitent à l’American Cosmograph.

Projection du 26 mars à 20h30 :

« Upgrade » Augmented revenge movie réalisé par Leigh Whannell avec Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen.

Grey Trace est un technophobe convaincu qui retape de vieilles bagnoles pour s’échapper de son quotidien ultra-connecté. Un soir, à la suite d’une violente agression, il se retrouve veuf et tétraplégique. Un milliardaire féru de nouvelles technologies lui propose un traitement expérimental : l’implantation d’une puce révolutionnaire, dotée d’une intelligence artificielle, capable de restaurer sa mobilité… et de décupler ses capacités physiques. La version 2.0 de Grey se lance alors sur la trace des assassins de sa femme.

1h40, anglais sous-titré français

Plus d’info sur le film : https://grindhouseparadise.fr/prog/upgrade/

Tarifs et billetterie: American Cosmograph

19h : présentation de la programmation du festival Grindhouse Paradise 2024 (entrée gratuite)

20h30 : projection UPGRADE (tarifs habituels du Cosmo)

En savoir plus sur le Grindhouse Paradise

American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 22 11 https://www.american-cosmograph.fr Fondé en 1907, ce cinéma d'arts et d'essai est situé en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la place Wilson. Métro : ligne A – station Capitole ou Jean Jaurès, ligne B – station Jean Jaurès

