Projection de Toni, l’enquête sur l’enquête Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Projection de Toni, l’enquête sur l’enquête Martigues, 24 mars 2022, Martigues. Projection de Toni, l’enquête sur l’enquête Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues

2022-03-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-24 Saint-Roch Allée Jean Renoir

Martigues Bouches-du-Rhône En juin 2020, les Éditions Gaumont rééditent “Toni”, l’un des films majeurs de Jean Renoir, en DVD / Blu-ray. Une restauration 4K accompagnée d’un documentaire inédit de Roland-Jean Charna avec les interventions de Sylvie Morata, responsable de la Cinémathèque Gnidzaz de Martigues, Maud Blasco, directrice des archives communales de Martigues, Lucile Node, archiviste de la commune de Martigues et Sophie Bertran de Balanda, ancienne directrice des services culturelles de Martigues.



Ce travail de génétique filmique avait d’abord donné lieu en 2013 à une exposition intitulée «Toni, le tournage de Renoir aux Martigues», puis, en 2019, à la publication d’un ouvrage titré Toni – Du fait divers à l’écran (Enrique Seknadje, Culturaupoing). Une opportunité d’avoir des informations sur le tournage qui s’est déroulé à Martigues et sur les événements réels qui ont inspiré Jean Renoir dit le « Patron ». Organisée par la Cinémathèque Gnidzaz. Séance gratuite. sylvie.morata@ville-martigues.fr +33 4 42 10 91 30 En juin 2020, les Éditions Gaumont rééditent “Toni”, l’un des films majeurs de Jean Renoir, en DVD / Blu-ray. Une restauration 4K accompagnée d’un documentaire inédit de Roland-Jean Charna avec les interventions de Sylvie Morata, responsable de la Cinémathèque Gnidzaz de Martigues, Maud Blasco, directrice des archives communales de Martigues, Lucile Node, archiviste de la commune de Martigues et Sophie Bertran de Balanda, ancienne directrice des services culturelles de Martigues.



Ce travail de génétique filmique avait d’abord donné lieu en 2013 à une exposition intitulée «Toni, le tournage de Renoir aux Martigues», puis, en 2019, à la publication d’un ouvrage titré Toni – Du fait divers à l’écran (Enrique Seknadje, Culturaupoing). Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Saint-Roch Allée Jean Renoir Ville Martigues lieuville Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Projection de Toni, l’enquête sur l’enquête Martigues 2022-03-24 was last modified: by Projection de Toni, l’enquête sur l’enquête Martigues Martigues 24 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône