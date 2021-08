Metz Fort de Metz-Queuleu Metz, Moselle Projection de témoignages « Debout ! 1940-1945, résistance et répression en Moselle annexée » Fort de Metz-Queuleu Metz Catégories d’évènement: Metz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Metz-Queuleu

### Découvrez les témoignages des internés-déportés du camp spécial nazi du fort de Queuleu (1943-1944) à travers le documentaire « Debout ! » de Bruno Cohen. [[https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/](https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/)](https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/)

Gratuit. Dons bienvenus. Entrée libre. Projection dans la tente extérieure à l’entrée du fort. Durée : 30 min.

Fort de Metz-Queuleu Allée Jean Burger, 57070 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

