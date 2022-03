Projection de ” Slalom ” de Charlène Favier Cinéma Le Méjan Actes Sud, 25 mars 2022, Arles.

Projection de ” Slalom ” de Charlène Favier

Cinéma Le Méjan Actes Sud, le vendredi 25 mars à 18:30

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred… **L’avis des Ambassadeurs :** ” Slalom a secoué bon nombre d’entre nous, les Ambassadeurs, du fait de sa franchise vis-à-vis du mécanisme de l’emprise. Noée Abita, dans l’impactant et attachant rôle de Lyz, une adolescente de 15 ans livrée à elle-même et vulnérable malgré ses apparences, nous plonge complètement et avec compassion dans ce cercle affectif et dans l’emprise de son entraîneur professionnel Fred, interprété par Jérémie Renier. Ce premier long métrage plein d’ambiguïtés mais totalement immersif est la traduction parfaite de la descente aux ténèbres humaines et nous avertit avec brio de sujets aussi importants que nécessaires que sont les abus sexuels et les abus de faiblesse. La beauté de ce film sert un drame palpitant dont la sidération ne laissera sûrement personne indifférent. ”

7,50€, 6€

Un film présenté par les Ambassadeurs et suivi d’une rencontre avec Julia Maïnetti, animatrice de prévention contre les violences sexistes au CIDFF, Arles.

Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T20:30:00