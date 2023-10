Projection de Reality or Not de Cécile B. Evans Lafayette Anticipations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection de Reality or Not de Cécile B. Evans Lafayette Anticipations Paris, 20 octobre 2023, Paris. Le vendredi 20 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit Gratuit sur réservation La première présentation de la nouvelle oeuvre de Cécile B. Evans, autour de la production de la réalité ! Reality or Not prend comme point de départ un groupe de jeunes exceptionnelles à qui l’on a demandé de participer à une émission de télé-réalité sur la manière de mettre en place une nouvelle approche de la vie en commun. Pour résister à la trame imposée de l’émission, elles commencent à pratiquer le « shifting » de réalité, alors le film se déplace d’un monde à l’autre. Reality or Not pose la question de savoir comment la réalité pourrait être façonnée différemment si des valeurs telles que le pouvoir, l’histoire ou le temps étaient modifiées. Le film a été réalisé dans le cadre de l’Atelier en Résidence de Cécile B. Evans à la Fondation, avec la collaboration particulière du lycée Suger de St-Debis (93), les élèves et leur enseigante, Sandra Murail. Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/projection-de-reality-or-not-de-cecile-b-evans +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://billetterie.lafayetteanticipations.com/projection-de-reality-or-not-de-cecile-b-evans-projection-lafayette-anticipations-paris-20-octobre-2023-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri9917111.html

Production Still Cécile B. Evans, ‘Reality Or Not’, 2023 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Lafayette Anticipations Adresse 9 rue du Plâtre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Lafayette Anticipations Paris latitude longitude 48.8591980183773,2.35484196914121

Lafayette Anticipations Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/