Projection de Poèmes Film Les Ateliers des Capucins Brest, vendredi 22 mars 2024.

Projection de Poèmes Film Les Ateliers des Capucins Brest Finistère

Dans le cadre de sa venue en résidence, Claire Ducreux et l’équipe du Fourneaux vous invitent à venir découvrir son film Poèmes, qu’elle a réalisé en compagnie d’Héctor Fáver. Poèmes est un hommage et remerciement, pour les émotions qu’ils provoquent, au théâtre de rue et à l’art en général. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:03:00

fin : 2024-03-22

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Projection de Poèmes Film Brest a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole