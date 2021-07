Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre PROJECTION DE PLEIN AIR Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

PROJECTION DE PLEIN AIR Nort-sur-Erdre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Nort-sur-Erdre. PROJECTION DE PLEIN AIR 2021-07-09 – 2021-07-09 Ecluse de Cramezeul Cramezeul

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Vivez une animation sur le site de Cramezeul Projection de plein air lacueilleuse@gozmail.bzh +33 7 86 53 60 01 Vivez une animation sur le site de Cramezeul dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Étiquettes évènement : Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Ecluse de Cramezeul Cramezeul Ville Nort-sur-Erdre lieuville 47.44293#-1.56037