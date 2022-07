Projection de plein air « Eddie the Eagle » Colleville-sur-Mer Colleville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Isigny-Omaha Intercom renoue avec les projections estivales. Pour célébrer l’été et l’obtention du label Terre de Jeux 2024, la Communauté de Communes organise une projection de plein air autour du film Eddie the Eagle. Synopsis :

Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a qu’un seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est ainsi qu’en 1988, celui qui n’a jamais lâché a réussi à se retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary. Avec l’aide d’un entraîneur aussi atypique que lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport et conquérir le cœur du public en accomplissant une performance olympique aussi improbable qu’historique… Autres informations : Amener vos chaises et couvertures. Possibilité de pique-niquer sur place avant la projection. Isigny-Omaha Intercom renoue avec les projections estivales. Pour célébrer l’été et l’obtention du label Terre de Jeux 2024, la Communauté de Communes organise une projection de plein air autour du film Eddie the Eagle. Synopsis :

