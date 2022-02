Projection de “Palestiniennes”, un documentaire franco-palestinien de Mariette Auvray (2022) Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Cinéma Le Méliès, le mercredi 16 mars à 20:00

**Mercredi 16 mars 2022 à 20h au Méliès, l’association France Palestine Solidarité propose la projection de « Palestiniennes », de Mariette Auvray, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice.** **Synopsis :** À la rencontre des jeunes femmes palestiniennes qui s’efforcent de bâtir leur avenir sur un territoire divisé. Artistes, activistes, musiciennes, nous plongeons dans l’univers bouillonnant de cette nouvelle génération de femmes qui réinventent leur résistance culturelle et politique aujourd’hui. **+ d’infos :** [[https://www.lemelies.fr/film/palestiniennes/](https://www.lemelies.fr/film/palestiniennes/)](https://www.lemelies.fr/film/palestiniennes/) **Tarifs :** [[https://www.lemelies.fr/tarifs/](https://www.lemelies.fr/tarifs/)](https://www.lemelies.fr/tarifs/)

Mercredi 16 mars 2022 à 20h au Méliès, l'association France Palestine Solidarité propose la projection de « Palestiniennes », de Mariette Auvray, suivi d'un débat en présence de la réalisatrice.

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00

