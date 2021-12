Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Projection de Noël : Pinocchio Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Projection de Noël : Pinocchio Médiathèque Louis-Aragon, 30 décembre 2021, Le Mans. Projection de Noël : Pinocchio

Médiathèque Louis-Aragon, le jeudi 30 décembre à 15:00

Dans un village toscan, un brave menuisier, nommé Gepetto, sculpte avec tendresse un petit pantin de bois qu’il appelle »Pinocchio ». La nuit tombée, la Fée bleue rend visite à la marionnette et lui donne vie, par magie. Comblé de bonheur, Gepetto voit en lui le fils qu’il n’a jamais eu. A l’issu de bien des épreuves, Pinocchio arrivera-t-il enfin à atteindre son rêve : devenir un vrai petit garçon ? À partir de 7 ans.

GRATUIT

Long métrage de Roberto Benigni Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans