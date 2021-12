Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Projection de Noël : Abominable Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Projection de Noël : Abominable Médiathèque Louis-Aragon, 22 décembre 2021, Le Mans. Projection de Noël : Abominable

Médiathèque Louis-Aragon, le mercredi 22 décembre à 15:00

Lorsque Yi, une adolescente, se retrouve face à un jeune yéti sur le toit de son immeuble à Shanghaï, ses malicieux amis, Jin et Peng, décident de l’appeler « Everest » et se lancent dans une quête épique pour permettre à la créature magique de retrouver sa famille sur le sommet le plus élevé de la Terre. Le trio doit absolument garder une longueur d’avance sur Burnish, un homme riche qui tente de capturer un yéti, et sur la zoologue Dr Zara pour qu’Everest puisse rentrer chez lui. Durée : 1h37 Film d’animation, pour les enfants à partir de 6 ans

GRATUIT

Les aventures de Yi, Jin et Peng. Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:40:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans