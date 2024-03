Projection de « Moon ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise American Cosmograph Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

Projection de « Moon ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise Du 26 mars au 28 juin retrouvez le cycle IA au cinéma dans le cadre du festival Grindhouse Paradise à l’American Cosmograph. Jeudi 23 mai, 20h30 American Cosmograph Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Début : 2024-05-23T20:30:00+02:00 – 2024-05-23T22:30:00+02:00

Le Grindhouse Paradise participe au cycle de projection l’IA fait son cinéma du Quai des Savoirs.

L’occasion de vous balancer de mars à juin des films qui déboitent à l’American Cosmograph.

Projection du 23 mai à 20h30 :

« Moon » Seul sur la lune écrit et réalisé par Duncan Jones avec Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott.

Sam Bell travaille depuis trois ans sur la Lune, pour le compte de la société Lunar Industries. Secondé par Gerty, un robot doté d’une intelligence artificielle, sa mission consiste à veiller au bon fonctionnement d’une usine d’extraction d’Helium 3, une énergie fossile propre qui permet à la Terre de contenir sa crise énergétique et climatique. Alors que son retour sur Terre est prévu dans deux semaines, Sam percute une plateforme d’extraction lors d’une sortie en astromobile hors de sa base.

1h37, anglais sous-titré français

Plus d’info sur le film : https://grindhouseparadise.fr/prog/moon/

Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Séance culte présentée par Frédéric Thibaut (Cinémathèque de Toulouse)

En savoir plus sur le Grindhouse Paradise

American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 22 11 https://www.american-cosmograph.fr Fondé en 1907, ce cinéma d'arts et d'essai est situé en plein cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole et de la place Wilson. Métro : ligne A – station Capitole ou Jean Jaurès, ligne B – station Jean Jaurès

