Projection de l’Opéra Le Songe d’une nuit d’été Pont-l’Évêque, samedi 18 mai 2024.

Projection de l’Opéra Le Songe d’une nuit d’été Pont-l’Évêque Calvados

Dans le cadre de son partenariat avec la Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer au réseau Micro-Folie la diffusion gratuite du ballet Le Songe d’une nuit d’été, adapté de l’œuvre de William Shakespeare, pour une soirée exceptionnelle le samedi 18 mai 2024 à 18h à Pont-l’Évêque. En partenariat avec Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque.

Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris.

Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception.

Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d’Athènes, et d’Hippolyte, reine des Amazones, s’entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine des fées, l’intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle d’une troupe de comédiens amateurs. Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares ballets narratifs de George Balanchine.

La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix.

Attention, lieu inaccessible pour les personnes à mobilité réduite.

Gratuit

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal 14 130

18h

Sur inscription à l’adresse mail microfolie@pontleveque.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18

Rue Saint-Michel

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

L’événement Projection de l’Opéra Le Songe d’une nuit d’été Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Terre d’Auge Tourisme