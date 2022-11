Projection de l’opéra, Aïda au Cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2022-11-27 – 2022-11-27 Boulevard Barbusse Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 15h au cinéma Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi). Rens. : 07 78 82 31 04 3h 25min (1 entracte) Opera De Antonio Pappano Avec Elena Stikhina, Francesco Meli, Agnieszka Rehlis

L’amour et le devoir entrent en conflit, et des nations s’affrontent dans le drame politique de Verdi, avec Elena Stikhina dans le rôle principal et sous la direction orchestrale d’Antonio Pappano. Boissons chaudes et gâteaux offerts durant l’entracte. Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat

