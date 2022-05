Projection de “LoL, une affaire sérieuse” Fonction Cinéma, 25 mai 2022, Genève.

Projection de “LoL, une affaire sérieuse”

Fonction Cinéma, le mercredi 25 mai à 19:00

Documentaire sur les logiciels libres suivie d’une discussion à l’occasion des 10 ans d’itopie. [Film documentaire produit par Gigowatt Film, « LoL »](http://www.gigowattfilm.com/coffre/fiction/doc-lol) est écrit par Léa Deneuville et Thierry Bayoud, et réalisé par François Zaïdi. **Co-organisé par** : [Métro Boulot Kino](https://metroboulotkino.ch/), [Fonction cinéma](https://www.fonction-cinema.ch/) et [itopie informatique](https://www.itopie.ch). Synopsis ———– À travers les entretiens de quatorze intervenants, « LoL » est un voyage en 8 étapes dans le cœur de nos habitudes numériques. Formellement, le film entremêle leurs points de vue, sans ajout de voix off, agrémentés d’illustrations parfois allégoriques nourries de films anciens. Le logiciel est la base de l’informatique, outil indissociable de nos sociétés modernes. Un téléphone portable, un système d’alarme à domicile, ou même un réfrigérateur ou une voiture sont devenus des objets aujourd’hui largement informatisés. Ces logiciels sont composés de lignes de code, appelées code source. Or, depuis les années 70, ce code informatique a été caché par les fabricants, car source de profits. À l’heure où les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les populations sont-elles au fait de l’impact que leur usage du numérique a sur leur vie ? Après une introduction en forme de vulgarisation sur les thèmes de l’ordinateur, du logiciel et du code source, l’accent est mis sur le Logiciel Libre et la différence avec son contraire : le Logiciel Propriétaire. Le documentaire aborde ensuite le thème des communautés du Libre, puis fait un état des lieux des pratiques dans l’Éducation nationale – et des moyens déployés par l’industrie du Logiciel Propriétaire. Quel est le rapport de force existant ? Pour quelles raisons ? Et si nos utilisations logicielles venaient compromettre notre sécurité personnelle ? Et qu’en est-il de nos États ? [Plus d’informations…](https://www.itopie.ch/event/projection-du-film-documentaire-lol-une-affaire-serieuse/) Le 5 juin 2012 était créée la coopérative itopie informatique, par sept membres fondateur·trice·s. 10 ans plus tard, c’est plus de 170 membres et 6 salarié·e·s qui soutiennent une autre approche de l’informatique, plus locale, durable, libre et citoyenne.

Entrée libre, chapeau à la sortie

Documentaire sur les logiciels libres suivie d’une discussion à l’occasion des 10 ans d’itopie

Fonction Cinéma 16, Rue du Général Dufour, 1204 Genève Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T19:00:00 2022-05-25T21:00:00