2021-12-04 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-04 23:00:00 23:00:00 Salle Gilardi 644 chemin des Combes

Biot Alpes-Maritimes Biot Projection du film documentaire « L’île Invisible. Fukushima, à la recherche de l’esprit de la zone» de la réalisatrice biotoise Keiko Courdy suivi d’une rencontre avec l’auteure. Salle Gilardi. +33 4 93 65 78 00 Salle Gilardi 644 chemin des Combes Biot

Lieu Biot Adresse Salle Gilardi 644 chemin des Combes Ville Biot