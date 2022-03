Projection de “L’Héritage” (1976) de Mauro Bolognini Maison des arts et de la musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des arts et de la musique, le dimanche 13 mars à 17:00

Adapté du roman de Gaetano Carlo Chelli, “L’Héritage” (1976) a pour cadre Rome au dix-neuvième siècle et l’affirmation de sa bourgeoisie. Au milieu de celle-ci, une jeune femme à l’indiscutable charme (Dominique Sanda) mais en apparence ingénue cherche à s’emparer de la fortune du tyrannique boulanger mais non moins riche et avare avec les siens, Ferramonti, à qui Anthony Quinn prête ses traits avec maestria. Deux heures durant, Mauro Bolognini en traquant les charmes discrets de la bourgeoisie prend plaisir à mettre en scène un portrait de femme tout en complexité. Avec également Fabio Testi.

Tarif normal: 5 €; tarif réduit: 3 € (adhérents des associations “La Bande de l’écran” et “Dante Alighieri”, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi).

Maison des arts et de la musique 10 cours Victor Hugo 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T20:00:00

