Projection de LE GRAND BAL, de Laetitia Carton Bibliothèque François Villon Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Documentaire –

– France, 2018 –

Durée 1h30

C’est l’histoire d’un bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante.

Et la vie pulse !

Pour en savoir plus : la bande annonce du film

Un entretien avec la réalisatrice :

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

@ Droits réservés