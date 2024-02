Projection « De l’assiette à l’océan » Caen, jeudi 15 février 2024.

Projection « De l’assiette à l’océan » Caen Calvados

Et si notre alimentation pouvait sauver l’océan ? C’est la question à laquelle répond le documentaire De l’assiette à l’océan.

En France, des femmes et des hommes ont déjà créé les fondements d’une alimentation plus durable.

Malaury Morin et Julien Challandes, fondateurs de Blutopia (lauréat MoHo4Young 2023) partent sillonner les routes de France en stop pour les rencontrer.

En 90 minutes, vous comprendrez l’impact de la pêche, de l’élevage industriel, de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques et du transport de marchandises sur l’océan. Mais surtout, vous découvrirez des solutions concrètes pour bien manger tout en préservant l’océan.

Et si notre alimentation pouvait sauver l’océan ? C’est la question à laquelle répond le documentaire De l’assiette à l’océan.

En France, des femmes et des hommes ont déjà créé les fondements d’une alimentation plus durable.

Malaury Morin et Julien Challandes, fondateurs de Blutopia (lauréat MoHo4Young 2023) partent sillonner les routes de France en stop pour les rencontrer.

En 90 minutes, vous comprendrez l’impact de la pêche, de l’élevage industriel, de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques et du transport de marchandises sur l’océan. Mais surtout, vous découvrirez des solutions concrètes pour bien manger tout en préservant l’océan. .

16 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 20:30:00



L’événement Projection « De l’assiette à l’océan » Caen a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Caen la Mer