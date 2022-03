Projection de l’animé « Your Name » de Makoto Shinkai (Japon, 2016) Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

2022-03-29 18:30:00 – 2022-03-29 20:30:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Projection de l’animé “Your Name” de Makoto Shinkai (Japon, 2016)

Dans le cadre du Festival International du Cinéma Asiatique de Tours (FICAT).

