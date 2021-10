PROJECTION DE LA WEB SÉRIE “GENÈVE D’UNE OEUVRE” DE ANNE-LAURE DUCAUCHUIS Mauges-sur-Loire, 20 octobre 2021, Mauges-sur-Loire.

PROJECTION DE LA WEB SÉRIE "GENÈVE D'UNE OEUVRE" DE ANNE-LAURE DUCAUCHUIS 2021-10-20 19:30:00

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire

Rendez-vous au cinéma de l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil pour découvrir la web série “genèse d’une oeuvre” de Anne-Laure Ducauchuis. La réalisatrice vous propose un voyage initiatique, à la rencontre de l’inspiration et de la matière dont sont faites les pièces d’art contemporain. Les artistes nous laissent entrer dans leur intimité et découvrir les coulisses de la création.

A partir de 19h30, projection de deux courts-métrages : “Faire peau neuve” de Marine Class, et de “En marchant, en dessinant” de Pierre-Alexandre Remy.

– Dans le cadre de la collection de documentaires Genèse d’une œuvre, Anne-Laure Ducauchuis a suivi Pierre-Alexandre Remy tout au long de l’élaboration et de la réalisation de l’œuvre présentée dans le jardin du cloître de l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, intitulée En marchant, en dessinant.

Durée : 15min

– Un extrait du documentaire de 52min, autour du travail de Marine Class et de son œuvre Faire peau neuve – installation in situ réalisée lors de Nuit blanche Mayenne – sera projetée.

Cette diffusion fait écho à l’exposition de l’artiste présentée au MAT Ancenis-Montrelais.

Durée : 15min

A partir de 20h30, échanges avec Anne-Laure Ducauchuis, Marine Class et Pierre-Alexandre Remy.

Projection et échanges au cinéma de l’Abbaye de St-Florent-le-Vieil

culture@mauges-sur-loire.fr +33 2 85 29 03 47

