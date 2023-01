Projection de » La vie Parisienne – Opéra-bouffe en cinq actes » de J. Offenbach Carantec Carantec OT BAIE DE MORLAIX Carantec Catégories d’Évènement: Carantec

Finistère

Projection de » La vie Parisienne – Opéra-bouffe en cinq actes » de J. Offenbach Carantec, 4 février 2023, Carantec OT BAIE DE MORLAIX Carantec. Projection de » La vie Parisienne – Opéra-bouffe en cinq actes » de J. Offenbach Cinéma Etoile Rue Duquesne Carantec Finistère Rue Duquesne Cinéma Etoile

2023-02-04 – 2023-02-04

Rue Duquesne Cinéma Etoile

Carantec

Finistère Carantec Rendez-vous au cinéma étoile de Carantec pour une projection de la pièce « Opéra bouffe en cinq actes », écrite par Jacques Offenbach. Cette représentation a été filmée au Théâtre des Champs Elysées en décembre 2021, avec une direction musicale par Romain Dumas et des décors, costumes et une mise en scène réalisée par Christian Lacroix.

Du côté de l’orchestre, les musiciens du Louvre et leur académie performeront, en partenariat avec le jeune orchestre atlantique chœur de chambre de Namur.

Durée 3h25 dont un entracte de 20 minutes. Un rafraîchissement vous sera servi pendant l’entracte. +33 9 72 98 20 57 https://www.cinema-etoile-carantec.fr/ Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’Évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Carantec Finistère OT BAIE DE MORLAIX Rue Duquesne Cinéma Etoile Ville Carantec OT BAIE DE MORLAIX Carantec lieuville Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec OT BAIE DE MORLAIX Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec-ot-baie-de-morlaix-carantec/

Projection de » La vie Parisienne – Opéra-bouffe en cinq actes » de J. Offenbach Carantec 2023-02-04 was last modified: by Projection de » La vie Parisienne – Opéra-bouffe en cinq actes » de J. Offenbach Carantec Carantec 4 février 2023 Carantec Carantec, Finistère Cinéma Etoile Rue Duquesne Carantec Finistère finistère OT BAIE DE MORLAIX

Carantec OT BAIE DE MORLAIX Carantec Finistère