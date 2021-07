Projection de la vidéodanse Falta, de Gustavo Gelmini, à l’Ambassade du Brésil Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider

**Tournée au Centquatre-Paris pendant le confinement en 2021, la création Falta (« Manque ») révèle la vulnérabilité d’un danseur et le rapport entre sa propre solitude et l’absence de la scène.** Synopsis : Un acte essentiel pour exprimer le désir individuel de retrouver le collectif, d’être ensemble, d’occuper une scène, d’habiter cet espace où manque la puissance de l’art. Le danseur fait appel au temps en suspension, au corps en attente. La vidéodanse Falta a été créée sur scène dans un univers pluriculturel cher à Gustavo Gelmini. Les mouvements de l’interprète colombien Jorge Ivan Castañeda sont traversés par la musique immersive du violoncelliste brésilien Bruno Speranza-Martagão. La chorégraphie est habillée par le costume d’influence colombienne repensé par la costumière allemande Carolin Roider. La Cie Gelmini, compagnie brésilienne, et Le Voisin, structure franco-suisse, sont les deux coproducteurs de Falta. À propos du réalisateur et chorégraphe : Originaire de Rio de Janeiro, Gustavo Gelmini est réalisateur et chorégraphe. Directeur artistique de la compagnie de danse Cie Gelmini, il est actuellement en résidence pour sa prochaine création, AntiOpera, au Centquatre-Paris. Depuis plusieurs années, ses créations sont très remarquées par la presse brésilienne spécialisée. Ses vidéos-danses ont été présentées dans de nombreux festivals internationaux. Ses recherches portent sur la dramaturgie du temps cinématographique sur scène et sur la qualité de la présence parmi les différentes couches qui composent la création. Dans son travail, Gustavo Gelmini établit une relation hybride entre la philosophie, la danse, le théâtre et les arts visuels au sein d’un dialogue pluriculturel. Plus d’infos : [www.ciagelmini.com](http://www.ciagelmini.com) / @ciagelmini

Port de masque obligatoire. Pour des raisons de sécurité, les sacs volumineux et valises ne sont pas admis. Dernières entrées à 16h30. Pour plus d’informations : cultural.paris@itamaraty.gov.br.

Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider 34 cours Albert-Ier 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00