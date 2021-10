Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Projection de la série”Résistance” Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Pendant la seconde guerre mondiale (39-45, ww2), dans une France occupée par l’Allemagne nazie, les FIFI (pas les FFI hein, mais bien les FIFI), sont bien déterminés à retrouver leur liberté; retranchés dans la forêt les résistants n’ont pas dit leur dernier mot.

Cette série de 12 épisodes, avec du contenu annexe qui parle de résistants français originaires de Normandie qui se battent contre l’envahisseur Allemand, est une comédie historique entièrement tourné en Normandie (Château de Canon, Eglise de Glanville, Gare de pont Érambourg, Station Radar 44 – Musée Franco Allemand du radar de Douvres la Délivrande…). Ces 12 épisodes seront regroupés en un film d’environ 1h30. Vous aurez le plaisir de reconnaître quelques « guests » comme Ken Samuels (OSS 117), Agnès Soral (Tchao Pantin), Le Monde à L’Envers (Youtubeurs avec 3M d’abonnés).

Présence de toute l'équipe réalisatrice et des acteurs. Forum questions/réponses à l'issue de la projection.

