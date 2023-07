Projection de la pièce « Vivantes » Parvis de l’Hotel de Ville de Paris Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 12 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

La pièce de théâtre « Vivantes », qui dénonce les violences faites aux femmes et aux enfants, sera projetée gratuitement mercredi 12 juillet sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Pour que ces violences cessent ! La Ville de Paris vous présente “Vivantes” le 12 juillet à 20h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une création théâtrale Nous Les Ambitieuses! écrite et mise en scène, d’après des lettres et des témoignages de femmes, par Elie Chouraqui et produite par Alexandra Fechner.

Parce que nous avons rencontré des associations compétentes, celles qui accompagnent le processus de reconstruction de ces personnes.

Parce que nous avons dialogué avec les services de police spécialisés sur les dépôts de plaintes, grâce au soutien du Ministère de l’intérieur.

Enfin et surtout, parce que des femmes ayant subi des violences ont accepté de nous raconter leurs calvaires et nous ont livré leurs maux.

Parvis de l’Hotel de Ville de Paris Pl. de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : https://nouslesambitieuses.com/index.php/vivantes/

ElishevaAtlan