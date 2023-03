Projection de « La Nouba des femmes du mont Chenoua » Bétonsalon, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 18 mars 2023

de 17h00 à 20h00

. gratuit

Dans le cadre de l’exposition de Katia Kameli, « Hier revient et je l’entends », aura lieu une projection de « La Nouba des femmes du mont Chenoua » (1977) d’Assia Djebar, suivie d’une dis­cus­sion avec Katia Kameli et Ahmed Bedjaoui, pro­duc­teur du film.

Tourné au printemps 1976, La Nouba des femmes du mont Chenoua est le premier film de l’écrivaine Assia Djebar et le premier long-métrage réalisé par une femme algérienne. Il met en scène Lila, alter-ego de la réalisatrice, une architecte de trente ans de retour dans ses montagnes natales du Chenoua. Par des enchevêtrements de narrations et d’incursions littéraires, le film orchestre un va-et-vient constant entre passé et présent, enquête et commémoration. Il rend hommage aux rôles joués par les femmes pendant la guerre d’indépendance, et notamment à Zoulikha Oudai (1911-1957), résistante à laquelle Assia Djebar consacrera un roman, La Femme sans sépulture en 2002.

Titulaire d’un Doctorat en lit­té­ra­ture, Ahmed Bedjaoui est jour­na­liste, pro­duc­teur et pro­fes­seur de com­mu­ni­ca­tion de l’Université Alger 3.

Lauréat de « l’Institut des Hautes Etudes Cinématographiques » (IDHEC – Paris), il est direc­teur artis­ti­que du fes­ti­val du film engagé d’Alger, et Président du Fonds d’aide au cinéma algé­rien.Il a pro­duit et pré­senté l’émission « Télécinéclub », dif­fu­sée pen­dant 20 ans, sur la chaîne natio­nale algé­rienne et pro­duit pour elle envi­ron 76 longs métra­ges, dont notam­ment les deux films d’Assia Djebar, Nahla de Farouk Beloufa, ou encore Combien je vous aime de Azeddine Meddour.

Ahmed Bedjaoui a publié des dizai­nes d’arti­cles parus dans des revues inter­na­tio­na­les et des jour­naux algé­riens. Il est l’auteur de cinq ouvra­ges dont : Cinéma et lit­té­ra­tu­res arabes, Le cinéma à son âge d’or, paru en novem­bre 2018 et plus récem­ment Cinema and Algerian War of Independence.

En 2015, l’UNESCO lui décence la médaille Federico Fellini pour sa contri­bu­tion à la culture ciné­ma­to­gra­phi­que mon­diale. En 2019, il pré­side le jury de fic­tion lors du cin­quan­tième anni­ver­saire du FESPACO.

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

