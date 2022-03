Projection de La graolha e lo charrec Uzeste Uzeste Catégories d’évènement: Gironde

Uzeste

Projection de La graolha e lo charrec Uzeste, 12 mars 2022, Uzeste. Projection de La graolha e lo charrec Uzeste

2022-03-12 – 2022-03-12

Uzeste Gironde Uzeste EUR 5 5 Première projection ” La graolha e lo charrèc”

(2022, 54 min. En occitan sous-titré en français)

Réalisation : Patric la Vau – Production : Nuits Atypiques

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Née à Lignan-de-Bazas en 1929, Jeannine Dupiol a passé toute sa vie à Uzeste. Filmé en 2019, quelques mois avant son décès, c’est dans sa langue maternelle, l’occitan, qu’elle a toujours parlé en famille et avec son mari, qu’elle évoque ses souvenirs : son enfance, ses parents, l’école, son mariage, ses enfants, le travail de la maison et de la terre, les solidarités vicinales. Projection à Uzeste en partenariat avec la municipalité – avec la complicité technique du ciné club La Caza Première projection ” La graolha e lo charrèc”

