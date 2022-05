PROJECTION DE “LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT : REGARDS LESBO-QUEER” + ECHANGE Patronage Laïque Guérin, 5 mai 2022, Brest.

Patronage Laïque Guérin, le jeudi 5 mai à 20:00

Venez découvrir le documentaire de Mathilde Capone la Fabrique du consentement : un regard lesbo-queer ! La projection (1h15) sera suivie d’un moment d’échange sur le film et d’une mise en commun pour réfléchir et expérimenter collectivement des exercices sur la thématique du consentement (45mn). TW: violences sexuelles, transphobie, racisme, validisme. Le documentaire contient des récits de violences sexuelles, et quelques témoignages difficiles qui parlent notamment de racisme, de validisme et de transphobie. Nous, c’est CHARDON ARDENT, un collectif de personnes basé entre Brest, la rade, et les Monts d’Arrée, qui a envie de proposer des moments de réflexion autour de la thématique du consentement (projections, arpentages…). On veut aussi expérimenter collectivement des activités de mise en pratique en animant des ateliers. ° Les infos pratiques : – La séance est à prix libre, l’argent servira à soutenir financièrement la réalisatrice du film. – Le lieu est aux normes PMR. – Point COVID : Les fenêtres seront ouvertes. On essayera d’avoir des autotest à diposition. Des masques FFP2 seront à diposition. Il y’a de quoi se laver les mains sur place. Si vous avez des symptomes, si vous avez passer du temps récemment dans une pièce fermée avec une personne ou des personnes qui a/ont le covid ou si simplement on part du principe qu’à partir du moment où on croise du monde on est cas “contact potentiel” : * si t’es vacciné test toi avant de venir (“c’est gratuit”). * si c’est payant pour toi on va faire en sorte d’avoir un test pour toi. * si tu ne veux pas ou ne peux pas te tester : des masques seront diponibles. Si ton test est positif, si t’as de la fièvre ou que t’as une toux grasse, mal à la gorge. Nous te souhaitons de vite guérire. Et nous te demandons de ne pas venir. N’hésitez pas à nous poser vos questions, remarques par mail, et à faire tourner autour de vous ! Au plaisir de vous y rencontrer! Chardon Ardent ?

prix libre

Le jeudi 5 MAI DE 20H à 22H au PATRONAGE LAÏQUE GUÉRIN

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère



