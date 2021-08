Bougon Musée des tumulus Bougon, Deux-Sèvres Projection de la conférence “Autour de la pierre sèche” Musée des tumulus Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Projection de la conférence “Autour de la pierre sèche” Musée des tumulus, 16 octobre 2021, Bougon. Projection de la conférence “Autour de la pierre sèche”

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Musée des tumulus

Projection de la captation de la conférence “Autour de la pierre sèche” animée par Claire Cornu lors des Journées européennes du Patrimoine 2020 au musée.

Droits d’entrée habituel (se référer au site internet). Pass sanitaire.

Journées nationales de l’architecture Musée des tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Musée des tumulus Adresse La Chapelle, 79800 Bougon Ville Bougon lieuville Musée des tumulus Bougon