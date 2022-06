Projection de la Compétition Paroles de femmes Cinéma Les 7 Parnassiens, 8 juin 2022, Paris.

Le mercredi 08 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant Plein tarif : 11 euros Tarif réduit : 8 euros

Dans le cadre du Très Court International Film Festival qui se déroule partout dans le monde du 3 au 12 juin 2022, la Compétition Paroles de femmes sera projetée au cinéma Les 7 Parnassiens le mercredi 8 juin à 19h. La projection sera suivie d’une cérémonie de remise des Prix en présence du Jury présidé cette année par Nathalie Masduraud et Valérie Urrea.

Depuis plus de vingt ans, le Très Court International Film Festival met à l’honneur les films de moins de quatre minutes venus du monde entier. Si vous êtes surpris·es par cette durée, vous serez stupéfait·es de voir que, dans une économie de mots et d’images, il est possible de réaliser une œuvre de cinéma à part entière en si peu de temps. C’est ce que notre équipe défend : un cinéma audacieux, humble, talentueux.

C’est également avec beaucoup d’humilité mais aussi beaucoup de force que nous soutenons, depuis plus de dix ans, les films majoritairement réalisés par des femmes, pour des femmes, à travers cette Compétition Paroles de femmes. Celle-ci recueille les points de vue féminins, les portraits, les témoignages, les histoires de vie, de luttes, de petites ou de grandes victoires. Loin des clichés, des lieux communs, qu’importent l’âge, la culture, la nationalité, les femmes prennent la parole avec humour ou gravité et montrent une diversité d’univers féminins témoignant de la réalité du monde.

La soirée de projection du 8 juin sera l’occasion d’un grand moment de cinéma et de sororité en compagnie des membres du Jury présidé cette année par Nathalie Masduraud et Valérie Urreas, conceptrices et réalisatrices de la série H24 diffusée sur Arte. A leur côté, dans ce Jury, seront présentes des professionnelles du cinéma, des militantes féministes et des déléguées territoriales chargées de l’égalité femmes hommes. Ensemble, elles remettront, à l’issue de la projection, le Prix des Droits de Femmes et la Mention Spéciale aux réalisatrices lauréates.

Cinéma Les 7 Parnassiens 98 Bd du Montparnasse 75014 Paris

Contact : https://trescourt.com/fr/actus/les-femmes-sont-lavenir-du-7e-art contact@trescourt.com https://www.facebook.com/trescourt/ https://www.facebook.com/trescourt/ http://www.parnassiens.com/film/560874/

